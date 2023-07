Kehl hält weitere BVB-Transfers für möglich

Sportdirektor Sebastian Kehl sieht die Transferaktivitäten des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund noch nicht als beendet an. "Ich würde Transferaktivitäten vor Ende des Transferfensters niemals als beendet betrachten", sagte der 43-Jährige im Trainingslager in San Diego im Sky-Interview. Das Transferfenster schließt am 1. September.