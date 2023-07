BVB: Süle nicht fit genug? Das sagt Kehl

„Er hat im Urlaub deutlich mehr gemacht als alle anderen, weil er sich auf die Saison besser und intensiver vorbereiten wollte“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Freitag. „Wenn er gesund bleibt und an seinen Themen arbeitet, wird er noch viel, viel besser werden.“

Flick hatte Süle nicht für die jüngsten Länderspiele nominiert und in einem FAZ -Interview gesagt, der Innenverteidiger schöpfe sein Potenzial nicht aus.

Kehl: Süle „gerne Nationalspieler“

Kehl sieht den BVB-Schlüssel für den langersehnten Sturz des Dauermeisters derweil in der Konstanz.

„Wir müssen auf hohem Niveau performen, um Bayern München anzugreifen, um in die Situation zu kommen, in die wir uns zuletzt gebracht haben“, sagte Kehl.

Neuer BVB-Kapitän? „Einige Kandidaten im Kopf“

Allerdings sei es auch angesichts der laufenden Kaderplanung zu früh, um klare Ziele zu benennen. „Wir wollen schauen, wie sich unser Kader verändert, wie die Situation in der Liga ist“, sagte Kehl: „Es wird einen Favoriten geben, den wir alle kennen.“

In der Kapitänsfrage wird es keine schnelle Entscheidung geben. Marco Reus hatte das Amt am Donnerstag nach fünf Jahren niedergelegt. „Wir haben einige Kandidaten im Kopf. Am Ende werden wir die richtige Wahl finden“, sagte Kehl.