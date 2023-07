Kommt die Kings League nach Deutschland?

Dass die Idee Anklang findet, verdeutlichen die Zuschauerzahlen. So verfolgten das Finale der Liga 92.522 Zuschauern vor Ort im Camp Nou (in der Spitze) und ungefähr 2,10 Millionen im Live-Stream.

Expandiert die Kings League nach Deutschland?

Aufgrund des großen Erfolgs in der Premierensaison will die Liga nun expandieren - Leo sieht unter anderem in Deutschland ein mögliches Zielgebiet. Besonders junge Deutsche würden sich über die Expansion freuen. Denn laut einer repräsentativen Umfrage der Sportmarketing-Agentur ONE8Y besitzen 21 Prozent der unter 25-Jährigen großes Interesse und 37 Prozent Interesse an der Kings League.