Neu-Gladbacher und bald Papa: Honorat hat "Dauer-Grinsen"

Franck Honorat hat sich auch auf Anraten seines alten Teamkollegen Alassane Plea für den Wechsel zu Borussia Mönchengladbach entschieden. „Ich habe immer Kontakt mit Lasso gehalten, habe mit ihm geschrieben. Er hat mir gesagt: Komm her, das wird gut für dich sein“, sagte der Franzose am Freitag nach dem Training. Honorat und Plea hatten schon von 2014 bis 2016 gemeinsam in Nizza gespielt.