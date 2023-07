Operation bei Schick: Bayer Leverkusen mit schlechter Nachricht

Der tschechische Nationalspieler musste sich bereits im Juni einer Adduktoren-Operation an der Berliner Charite unterziehen und wird nach Angaben des Werksklubs erst im Oktober zurückkehren.

In der vergangenen Saison war der 27-Jährige, der bereits das Reha-Programm absolviert, wochenlang wegen Leistenproblemen ausgefallen.

Schicks letzter Einsatz für Bayer war Anfang März. In der Spielzeit 2021/22 hatte der EM-Star 24 Bundesligatreffer für Leverkusen erzielt.

Bayer gab am Dienstag außerdem den Genesungsstand bei vier weiteren verletzten Akteuren bekannt. Piero Hincapie arbeitet ebenfalls in der Reha an seiner Rückkehr.