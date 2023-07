Rode macht 2024 Schluss: "Gesund mit meinen Kindern spielen"

Kapitän Sebastian Rode von Eintracht Frankfurt will nach der kommenden Saison definitiv seine aktive Karriere beenden. „Ja, im nächsten Sommer ist Schluss. Ich will ja nach dem Fußball noch viele Jahre gesund mit meinen Kindern spielen können“, sagte der 32-Jährige der Offenbach Post im Trainingslager in Windischgarsten.