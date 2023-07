Schick-Ersatz: Leverkusen holt Stürmer Boniface aus Belgien

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat auf den Ausfall von Topstürmer Patrik Schick reagiert und sich mit Victor Boniface verstärkt. Der 22-jährige Nigerianer wechselt vom belgischen Spitzenklub Royale Union Saint-Gilloise an den Rhein und erhält einen Vertrag bis Sommer 2028. Die Leverkusener zahlen Medienberichten zufolge eine Ablöse von rund 16 Millionen Euro, die noch auf 20 Millionen Euro anwachsen kann.

Boniface hatte in der vergangenen Europa-League-Saison mit Saint-Gilloise erst Union Berlin aus dem Wettbewerb geworfen, ehe er im Viertelfinale gegen Leverkusen mit einem Treffer bleibenden Eindruck hinterließ. Insgesamt erzielte der 1,89 m große Angreifer in der abgelaufenen Spielzeit 17 Treffer in 51 Pflichtspielen.