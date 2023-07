Trotz Openda-Tor: Leipzig verliert Test gegen Udinese

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den zweiten Test der Saisonvorbereitung trotz des Premierentreffers von Rekordtransfer Lois Openda (23) verloren. Der DFB-Pokalsieger unterlag am Dienstag in Lienz dem italienischen Erstligisten Udinese Calcio mit 1:2 (0:1). Der 23 Jahre alte Belgier erzielte in der 66. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Sachsen, der gebürtige Berliner Lazar Samardzic (30.) sowie Vivaldo Semedo (83.) trafen für die Italiener.