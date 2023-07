FC Bayern: Tuchel wird keine Rücksicht mehr nehmen

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel will auf der anstehenden Asien-Reise des deutschen Fußball-Rekordmeisters keine Rücksicht auf die heißen Temperaturen oder die Zeitverschiebung nehmen.

„Das können wir uns gar nicht leisten, über das Wetter oder Jetlag zu reden. Wir werden weiter intensiv trainieren, um im Supercup in einer sehr guten Verfassung zu sein“, sagte Tuchel vor dem Abflug der Bayern am Montagnachmittag.

Die Münchner bleiben bis 3. August in Japan und Singapur. Der Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig findet am 12. August statt. Den anstrengenden Trip nach Asien bezeichnete Tuchel als "normal und notwendig. Jedes europäische Spitzenteam macht das."

Tuchel: Alle ziehen voll mit

Auf der Asientour fehlen der lange verletzte Kapitän Manuel Neuer, der angeschlagene Thomas Müller und Raphael Guerreiro, der sich am Samstag im Training einen Muskelbündelriss in der Wade zuzog.

Auch Eric Maxim Choupo-Moting (Knie) ist fraglich. Geplant sind Testspiele der Bayern gegen Champions-League-Sieger Manchester City (26. Juli) und Kawasaki Frontale (29. Juli) in Tokio sowie den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp am 2. August in Singapur.