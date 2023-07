Union leiht Chelsea-Stürmer Fofana aus

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat sich im Angriff verstärkt. Wie der Champions-League-Starter am Dienstag mitteilte, kommt David Datro Fofana per Leihe für ein Jahr vom FC Chelsea nach Köpenick. Der 20 Jahre alte Ivorer war erst Anfang des Jahres vom norwegischen Klub Molde FK nach London gewechselt. Dort kam er bislang auf drei Kurzeinsätze in der Premier League.