VfB Stuttgart vermeldet Transfer-Coup! FC Bayern reagiert

Alexander Nübel spielt in der kommenden Saison für den VfB Stuttgart! Der Torhüter verlässt den FC Bayern erneut auf Leihbasis und schließt sich den Schwaben an. Dies gab der VfB am Dienstag offiziell bekannt.

Wie SPORT1 im Vorfeld bereits berichtet hatte, schließt sich Nübel dem VfB für ein Jahr an. Dort erhält der 26-Jährige das Trikot mit der Rückennummer 33.

„Für uns war immer klar, dass wir uns um Alexander Nübel bemühen werden, wenn sich eine entsprechende Gelegenheit dazu bietet“, wurde VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in der Pressemitteilung des Vereins zitiert: „Alex ist ein hervorragender Torhüter, der sowohl in der Bundesliga als auch in den vergangenen Jahren in Monaco seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat.“

Der VfB-Boss freue ich, dass die Verhandlungen mit Bayern „letztlich ein erfolgreiches Ende gefunden haben“.

Nübel über Gründe: „Klub, Stadt und tolle Stimmung im Stadion“

Nübel selbst gab die Gespräche mit Wohlgemuth und Trainer Sebastian Hoeneß als Gründe für seine Entscheidung an. „Sie haben mir den Klub, die Stadt und die tolle Stimmung im Stadion mit der großen Unterstützung durch die Fans nähergebracht.“

Der Keeper freue sich „sehr, jetzt beim VfB und zurück in der Bundesliga zu sein“.

Mit seinen ersten Worten als VfB-Spieler hob er auch alte Bekannte hervor: „Mit Waldemar Anton und Maximilian Mittelstädt habe ich bereits beim DFB zusammengespielt, gemeinsam mit ihnen und den anderen Spielern werde ich mich ab sofort bestmöglich auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison vorbereiten.“

Bayern-Boss: Darum leihen wir Nübel aus

Auch der FC Bayern meldete sich zu Wort und verabschiedete Nübel in die nächste Leihe.

„Alexander Nübel hat in den zwei Spielzeiten bei AS Monaco wertvolle Spielpraxis gesammelt. Aufgrund dieser guten Erfahrungen haben wir uns zu einem weiteren Jahr auf Leihbasis entschlossen“, erklärte Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen: „Der VfB Stuttgart bietet Alex die Chance, sich durch regelmäßige Einsätze weiterzuentwickeln.“

Nübel war in den vergangenen beiden Spielzeiten bei der AS Monaco aufgelaufen, sein Vertrag in München ist noch bis 2025 gültig. Schon vor Monaten hatte der 26-Jährige deutlich gemacht, dass er nicht als Ersatztorhüter von Manuel Neuer zum FCB zurückkehren wolle.