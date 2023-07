Warum Frankfurt-Star Götze für Toppmöller so wichtig ist

Wenn Mario Götze bei einer Pressekonferenz auf dem Podium Platz nimmt, dann sucht er bei der Beantwortung der Fragen stets den Augenkontakt.

Der 31-Jährige überlegt auch mal eine Sekunde länger, bevor er antwortet. Manch einer wirft ihm vor, er würde viel sagen, ohne etwas zu sagen. Andere wiederum hören ihm gerne zu, dem Weltmeister-Torschützen von 2014.

Götze will eine neue Eintracht-Achse bilden

Klar ist: Götze, der einen Tag vor dem Pokalfinale in Berlin seine Vertragsverlängerung bis 2026 bekannt gegeben hat, ist kein Lautsprecher.

Der Spielmacher von Eintracht Frankfurt wählt auch im Trainingslager in Windischgarsten den ruhigen, gelassenen Ton. Und doch setzt er klare Botschaften ab: „Ich will helfen, eine neue Achse zu bilden und die neuen Spieler zu integrieren.“ So hört sich ein Führungsspieler, ein „Achsen-Bauer“, an.

Sein Trainer Dino Toppmöller nahm sich am Montag nach der zweiten Trainingseinheit einige Minuten Zeit und sprach mit Götze. Inhalte aus diesem Gespräch verriet er zwar keine.

Der gebürtige Memminger erklärte aber: „Ich sehe meine Rolle darin, mehr Verantwortung zu übernehmen.“ Götze will an seine „Höchstleistung“ kommen, vorweggehen und so für Toppmöller wichtig werden.

Götzes Wort hat Gewicht

Es gehe darum, „alles in eine Richtung zu lenken, um erfolgreich sein zu können“. Zusammenhalt als Grundlage für den Erfolg. Es ist genau dieser Faktor, der die Eintracht seit Jahren so stark macht.

Mit Götze, Makoto Hasebe, Kevin Trapp, Kapitän Sebastian Rode, Timothy Chandler und den Neuzugängen Ellyes Skhiri und Robin Koch haben die Frankfurter eine stabile Achse beisammen.

Es ist die Gruppe, deren Worte Gewicht haben. Wenn sie etwas mitteilen, dann spitzen auch die jüngeren Spieler die Ohren. Auf Götze jedenfalls schauen viele der Kollegen hinauf. Einige Mitspieler waren zu dem Zeitpunkt, als er Deutschland gegen Argentinien zum Triumph führte, noch im Teenager- oder gar Kindesalter.

Toppmöller kann erstmals auf ihn setzen

Götze ist sich seiner Stellung bewusst. Allerdings ist er nicht nur als Typ oder Vorbild sehr wichtig, sondern auch als Ausnahme-Profi auf dem Platz.

Co-Trainer Erwin Bradasch, der ihn seit fast drei Wochen tagtäglich begleiten darf, sagte auf SPORT1-Nachfrage: „Mario ist natürlich ein Spieler, der total wertvoll für uns ist. Es gibt nicht viele, die sich so in Räumen bewegen und Gespür für die bestimmten Situationen haben. Wir wollen seine Qualität bestmöglich nutzen und ihn in die Positionen bringen, wo er gute Aktionen haben kann.“

In den Übungseinheiten jedenfalls lässt Götze seine Fähigkeiten häufig aufblitzen, auch auf engsten Räumen findet er präzise und sehr intelligente Lösungen.

Die Sommergrippe, die ihn rund zehn Tage flachlegte, hat er vollständig auskuriert. Im Testspiel am Freitag gegen Vitesse Arnheim wird Toppmöller erstmals in seiner kurzen Zeit in der Mainmetropole auf seinen enorm laufstarken (mit 365 gelaufenen Kilometern Platz vier in der vergangenen Bundesliga-Saison) Edeltechniker und Strippenzieher setzen können.

EM 2024 mit Götze?

Ob er sich so auch für die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land anbieten kann? Zuletzt verzichtete Bundestrainer Hansi Flick bewusst auf Götze, weil er etwas anderes ausprobieren wollte.