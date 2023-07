Wirbel um Guerreiro-Aussagen: Wollte ihn der BVB wirklich nicht mehr?

„Ich bin ehrlich: Ich wollte immer mit Dortmund weitermachen“, soll der 29 Jahre alte Mittelfeld-Star während seiner Vorstellung beim FC Bayern auf Französisch gesagt haben , „aber der Vorstand hat sich dort anders entschieden.“ So lautete zumindest die offizielle Übersetzung des Dolmetschers.

Im Wortlaut hat der in Frankreich aufgewachsene Portugiese folgenden Satz gesagt: „La direction a pris un autre chemin!“

„Das bedeutet“, klärt SPORT1 -Chefreporter Patrick Berger in einer neuen Folge des Podcast „Die Dortmund-Woche“ auf, „dass der Vorstand einen anderen Weg genommen hat. Direction kann auf der einen Seite Vorstand, Geschäftsführung oder Leitung heißen, auf der anderen Seite aber auch Richtung oder Kurs“, führt der BVB-Experte weiter aus. „Die zweite Variante macht aber im Gesamtkontext eigentlich wenig Sinn.“

BVB wundert sich über Guerreiro-Aussagen

In Dortmund sorgten die Aussagen des Linksverteidigers für Verwunderung. „Man war dort richtig überrascht“, sagt Berger.

„Das Angebot hätte über dem gelegen, was er vorher hatte“, bestätigt auch Bergers Podcast-Kollege Oliver Müller.

„Nur mit dem Unterschied, und das hat ihm wohl nicht gepasst, dass er regelmäßig hätte abliefern müssen. Es war am Ende also nicht die Entscheidung von Borussia Dortmund, sondern die von Guerreiro, den BVB Richtung München zu verlassen.“

Nach sieben Jahren hat Guerreiro die Dortmunder in diesem Sommer also verlassen. Der Europameister von 2016 kickt nun ausgerechnet für die Konkurrenz, fällt in den nächsten Wochen allerdings wegen eines Muskelbündelrisses aus.