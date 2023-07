Werder-Stürmer gibt zu: "Klar hat das viele Geld eine Rolle gespielt"

Torjäger Marvin Ducksch von Bundesligist Werder Bremen hofft auf eine weitere Saison an der Seite von Sturmpartner Niclas Füllkrug. „Ich würde mich natürlich freuen, wenn der gemeinsame Weg weiter geht“, sagte der 29-Jährige im Sky -Interview: „Vielleicht erfahren wir in den nächsten Tagen, wofür er sich entscheidet.“

Füllkrug steht an der Weser noch bis Sommer 2025 unter Vertrag. Seine Zukunft ist allerdings offen, mehrere Topklubs buhlen um den deutschen Nationalstürmer. Bislang ging aber offenbar noch kein angemessenes Angebot bei Werder ein. Angeblich wollen die Bremer erst bei einer Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro Verhandlungen aufnehmen.

Einen Wechsel in den Nahen Osten will Ducksch aber nicht ausschließen. „Wenn ich in den nächsten Jahren weiter guten Fußball spiele, kann ich mir vorstellen, dass nochmal ein Angebot aus Saudi-Arabien kommen würde“, sagte der Angreifer, der in der vergangenen Saison mit zwölf Treffern nur vier weniger erzielte als Torschützenkönig Füllkrug.