Xhaka: "Diese Mannschaft gehört ganz nach oben"

Der 30-Jährige kehrt nach sieben Jahren beim FC Arsenal in die Bundesliga zurück, zuvor hatte er vier Jahre lang für Borussia Mönchengladbach gespielt. "Das Tempo in der Premier League ist anders, es gibt weniger Pausen", sagte er, "taktisch aber ist die Bundesliga sicher besser." Parallel zu seiner Zeit in Leverkusen will Xhaka die A-Trainerlizenz erwerben.