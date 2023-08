Ajorque sorgt mit zwei verschossenen Elfmetern für Premiere

Auf diesen Eintrag in die Geschichtsbücher der Fußball-Bundesliga hätte Ludovic Ajorque (29) gerne verzichtet. Der Stürmer des FSV Mainz 05 verschoss bei der 1:4 (0:2)-Niederlage am Sonntag bei Union Berlin als erster Profi im deutschen Oberhaus zwei Elfmeter in einem Spiel.