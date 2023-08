Union-Star Behrens zurückhaltend: "Weiß nicht, ob Nationalelf realistisch ist"

Kevin Behrens vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin schätzt trotz seiner Drei-Tore-Gala zum Saisonstart seine Nationalmannschafts-Chancen zurückhaltend ein. „Ich weiß nicht, ob die Nationalelf realistisch für mich ist“, sagte der 32-Jährige einen Tag nach seinem Dreierpack bei Berlins 4:1-Heimerfolg gegen den FSV Mainz 05 zu Wochenbeginn am Rande der Sport-Bild -Awards in Hamburg.

Den Gedanken an eine Berufung in das von Sturmproblemen geplagte Team von Bundestrainer Hansi Flick will Behrens nicht zu sehr an sich heran lassen. "Wie alle kleinen Jungen habe ich als kleiner Junge auch davon geträumt, für mein Land spielen zu können. Aber damit beschäftige ich mich jetzt nicht mehr, sondern konzentriere mich darauf, meine Leistung zu bringen, Gas zu geben und gesund zu bleiben", sagte der gebürtige Bremer: "Dann wird man sehen, was passiert."