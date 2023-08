Bei Undavs Debüt: Stuttgart schlägt Sheffield United

VfB-Stürmer Serhou Guirassy entschied die Partie mit einem Dreierpack (9., 14., 59.) quasi im Alleingang. Sein neuer Sturmkollege Undav, dessen Wechsel von Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion erst am Mittwoch offiziell geworden war, kam in der 61. Minute zu seiner Premiere.