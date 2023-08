Borussia Dortmund - FC Chelsea, Donnerstag ab 02:30 Uhr LIVE im TV, Stream und Ticker

In Chicago (Donnerstag, ab 02:30 Uhr im Liveticker) will der BVB gewissermaßen Revanche an den Londonern nehmen und sein nächstes Testspiel auf der US-Tournee gewinnen. Zuvor feierten Edin Terzic und Co. einen 6:0-Sieg über San Diego und einen knappen 3:2-Sieg gegen Manchester United, bei dem vor allem Donyell Malen zu überzeugen wusste.