Nübel-Wahnsinn beim VfB: "Brutales Spiel, brutaler Abend"

Alexander Nübel rettete den VfB Stuttgart - und wurde doch noch zum tragischen Mann. Innerhalb von fünf Minuten stand die Leihgabe der Bayern zu Beginn der zweiten Halbzeit bei der 1:5 (0:1)-Niederlage in Leipzig am zweiten Spieltag gleich dreimal im Mittelpunkt.

Auch sein Trainer, Sebastian Hoeneß, war ähnlicher Ansicht: „Das Gegentor bestärkt den Gegner komplett in ihrer Spielweise, dann ärgern mich zwei Tore richtig. Man muss neidlos anerkennen, was die Leipziger dann gezockt haben.

Leipzig mit Doppelschlag

Denn schon wenig später nach seinem Patzer gegen Henrichs, dessen Folge „brutal unglücklich“ war, dass „der so reingeht“, folgte der nächste Schockmoment: Nübel griff nach einer Hereingabe am Ball vorbei, ließ RB-Stürmer Loïs Openda zum vermeintlichen 2:1 einschieben.

Und doch erarbeitete sich RB das Momentum, spielte Stuttgart in der Folge förmlich her. Erst erzielte der spanische Nationalspieler Dani Olmo in der 63. Minute dann doch den Führungstreffer für RB, nur drei Minuten später erhöhte Openda mit seinem ersten anerkannten Treffer des Abends auf 3:1.

Stuttgart zur Halbzeit noch vorne

„Es ist am Anfang der Saison wichtig, dass du in der Tabelle anschreibst. Dass du Punkte holst, dass du dir Vertrauen holst, dass du in den Flow kommst“, hatte RB-Coach Marco Rose gesagt - und für dieses Vorhaben verzichtete er in seiner Startelf auf den formschwachen Nationalstürmer Timo Werner.