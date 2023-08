Bundesliga: Aufsteiger vertraut auf Erfolgs-Trio

Innenverteidiger Patrick Mainka bleibt Kapitän bei Fußball- Bundesliga -Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Trainer Frank Schmidt benannte zudem Tim Kleindienst und Norman Theuerkauf wie in der Vorsaison zu Stellvertretern des 28-Jährigen.

"Unser Kapitäns-Trio, das die Mannschaft schon beim Aufstieg angeführt hat, verfügt über unheimlich viel Erfahrung und hat unsere Werte, für die wir beim FCH stehen, seit Jahren absolut verinnerlicht", sagte Schmidt zu seiner Entscheidung. All dies werde "bei den neuen Herausforderungen wichtig sein, die in unserer ersten Bundesliga-Saison auf uns zukommen werden".

Mitglied in dem von den Profis gewählten Mannschaftsrat sind neben den drei Kapitänen weiterhin die beiden langjährigen Torhüter Kevin Müller und Vitus Eicher. Man sei "damit insgesamt sehr gut aufgestellt", betonte Schmidt.

Heidenheim startet am 19. August (15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) beim VfL Wolfsburg in seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga.