Bundesliga: Diese Regeln ändern sich in der neuen Saison

Das Finale der abgelaufenen Saison hat eindrucksvoll bewiesen, wie entscheidend lange Nachspielzeiten sein können. Der Aufstieg in die erste und zweite Bundesliga entschied sich jeweils erst in der Nachspielzeit des letzten Spieltags in Liga zwei und drei. Künftig werden die Fußballfans sich auf noch längere Nachspielzeiten einstellen müssen.

So soll jetzt auch die Zeit, die beim Torjubel verschenkt wird, am Ende der Halbzeit nachgespielt werden. Das bestätigte Schiedsrichterlehrwart Lutz Wagner im Gespräch mit der Sportschau. So lange Nachspielzeiten wie bei der WM in Katar dürften in der Bundesliga dennoch die Ausnahme bleiben: „Wir wollen die Spiele nicht extrem ausdehnen“, erklärte Wagner.