Bundesliga: Eintracht Frankfurt – SV Darmstadt 98, 1:0 (1:0)

Die Eintracht kam am Sonntag zu einem 1:0-Erfolg gegen den SV Darmstadt 98.

Für Sebastian Rode war der Einsatz nach sechs Minuten vorbei. Für ihn wurde Kristijan Jakić eingewechselt. Ehe der Unparteiische Harm Osmers die Akteure zur Pause bat, erzielte Randal Kolo Muani aufseiten von Frankfurt das 1:0 (40.). Zur Pause waren die Gastgeber im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung. Wenig später kamen Luca Pfeiffer und Filip Stojilković per Doppelwechsel für Fraser Hornby und Oscar Vilhelmsson auf Seiten von Darmstadt ins Match (62.). Eintracht Frankfurt stellte in der 84. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Buta, Omar Marmoush und Jessic Ngankam für Mario Götze, Kolo Muani und Jesper Lindstrøm auf den Platz. Schlussendlich pfiff Referee Harm Osmers das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Die Eintracht brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.