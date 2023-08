Bundesliga: FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach, 4:4 (3:3)

Im Spiel des FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4.

Ko Itakura besorgte vor 30.660 Zuschauern das 1:0 für die Borussia. In der 27. Minute legte Tomáš Čvančara mit dem rechten Fuß zum 2:0 zugunsten des Gasts nach. Mit einem Linksschuss von Elvis Rexhbeçaj kam der FCA noch einmal ran (29.). Nathan N'Goumou versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 3:1 für Gladbach (37.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Maximilian Bauer das 2:3 zugunsten von Augsburg (41.). Sven Michel sicherte der Heimmannschaft nach 52 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Ruben Vargas traf per Rechtsschuss zur 4:3-Führung für den FC Augsburg (76.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der 71. Minute stellte der FCA personell um: Per Doppelwechsel kamen Fredrik Jensen und Phillip Tietz auf den Platz und ersetzten Ermedin Demirović und Michel. Augsburg schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (97.) traf Čvančara zum Ausgleich für Borussia Mönchengladbach. Der FC Augsburg ist zum Saisonauftakt mit einem Unentschieden gestartet und teilte sich die Punkte mit der Borussia.