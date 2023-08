Bundesliga: FC Augsburg – VfL Bochum 1848 (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag reist der VfL Bochum 1848 im zweiten Saisonspiel zum FC Augsburg. Anpfiff ist um 15:30 Uhr. Nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern München zum Saisonstart ist der FCA um Wiedergutmachung bemüht und will diesmal als Sieger vom Platz gehen. Das letzte Ligaspiel endete für den VfL mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen Borussia Dortmund.

Mit nur 34 Punkten landete Augsburg in der vergangenen Saison auf Platz 15. Will man in dieser Spielzeit nicht wieder im letzten Tabellendrittel landen, muss man sich auf dem Platz steigern. Das dürftige Saisonabschneiden des Gastgebers liegt maßgeblich in den insgesamt nur neun Siegen begründet.