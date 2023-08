Bundesliga: FC Bayern München – FC Augsburg, 3:1 (2:0)

Die 75.000 Zuschauer erlebten mit, wie Felix Uduokhai das falsche Tor „anvisierte“ und seinen eigenen Torhüter überwand. Harry Kane verwandelte in der 40. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung der Bayern auf 2:0 aus. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Dion Beljo, der von der Bank für Sven Michel kam, sollte für neue Impulse beim FC Augsburg sorgen (66.). Das 3:0 des FC Bayern München stellte Kane per Rechtsschuss sicher. In der 69. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Der FCB stellte in der 70. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Konrad Laimer, Thomas Müller und Mathys Tel für Noussair Mazraoui, Serge Gnabry und Leroy Sané auf den Platz. In der 81. Minute stellten die Bayern personell um: Per Doppelwechsel kamen Matthijs de Ligt und Ryan Gravenberch auf den Platz und ersetzten Min-jae Kim und Kingsley Coman. Beljo stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 1:3 für den FCA her (86.). Schlussendlich verbuchte der FC Bayern München gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.