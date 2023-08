Bundesliga heute: 1. FC Heidenheim 1846 gegen TSG Hoffenheim LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag um 15:30 Uhr trifft der 1. FC Heidenheim 1846 auf die TSG 1899 Hoffenheim. Die Kraichgauer haben in den letzten sechs Spielen immer mindestens einen Treffer erzielt und sind somit auch gegen den Bundesliga-Debütanten aus Heidenheim in der Favoritenrolle. Besonders im Fokus steht Hoffenheims Andrej Kramaric, der am ersten Spieltag sieben Schussvorlagen hatte und in den letzten sechs Bundesliga-Saisons immer an den ersten beiden Spieltagen direkt an einem Tor beteiligt war.

Die TSG Hoffenheim hat in den letzten 14 Auswärtsspielen immer mindestens einen Gegentreffer kassiert, doch gegen Aufsteiger haben sie in den letzten drei Partien immer gewonnen. Der 1. FC Heidenheim verlor sein erstes Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg mit 0:2, doch von den letzten acht Bundesliga-Debütanten punktete jeder spätestens im zweiten Spiel. Die Heidenheimer sind also gewillt, ihre erste Niederlage vergessen zu machen und vor heimischem Publikum zu punkten.

Die TSG Hoffenheim hat in den letzten zwölf Bundesliga-Gastspielen nur einen Sieg geholt und dabei auch keine weiße Weste bewahren können. Der 1. FC Heidenheim hingegen war in der letzten Zweitliga-Saison das beste Heimteam und verlor nur eins der letzten 18 Pflichtspiele zu Hause. Beide Mannschaften haben ihre Stärken bei Eckbällen, wobei Hoffenheim in dieser Saison bereits zwölf Gegentore nach Ecken kassiert hat und Heidenheim in der letzten Zweitliga-Saison zehn Tore nach Ecken erzielen konnte. Es bleibt abzuwarten, wer in diesem Bereich die Oberhand behalten wird. Insgesamt verspricht das Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim 1846 und der TSG Hoffenheim eine spannende Begegnung zu werden.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCH gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky verfolgt werden.

