Bundesliga heute: 1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 15:30 Uhr treffen der 1. FC Köln und der VfL Wolfsburg im RheinEnergieStadion aufeinander. Die Kölner haben in den vergangenen zehn Spielen immer mindestens einen Gegentreffer erhalten, was auf eine anfällige Defensive hindeutet. Zudem setzte sich in den letzten vier Bundesligaduellen zwischen den beiden Mannschaften jeweils das Auswärtsteam durch. Luca Waldschmidt, der aktuell vom VfL Wolfsburg an den 1. FC Köln verliehen ist, hat in der Vergangenheit gegen Wolfsburg bereits drei Tore erzielt und könnte somit ein wichtiger Faktor im Spiel sein.

Der 1. FC Köln hat in dieser Saison unter Trainer Steffen Baumgart noch keinen Punkt geholt und blieb beim 0:1 gegen Borussia Dortmund am ersten Spieltag zum neunten Mal im Kalenderjahr torlos in der Bundesliga. Der VfL Wolfsburg hingegen konnte bereits einen Sieg gegen Aufsteiger Heidenheim verbuchen und könnte mit einem weiteren Sieg zum fünften Mal in seiner Vereinsgeschichte mit zwei Siegen in eine Bundesliga-Spielzeit starten. Die Wölfe erzielten in der vergangenen Saison zwölf Tore in der Anfangsviertelstunde, was nur von Bayern München übertroffen wurde. Köln hingegen musste in der vergangenen Saison elf Gegentore in den ersten 15 Minuten hinnehmen, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass Wolfsburg früh Druck ausüben wird.