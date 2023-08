Bundesliga heute: 1. FC Union Berlin gegen 1. FSV Mainz 05 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

In die neue Bundesliga-Saison startet für den 1. FC Union Berlin, der auf den 1. FSV Mainz 05 trifft. Für Union-Schlussmann Frederik Rönnow wird es interessant, denn in der vergangenen Saison verhinderte er für die Eisernen nach dem Expected-Goals-on-Target-Modell 8,5 Gegentore mehr als zu erwarten gewesen wären – das ist ligaweit eine Top-Leistung.

Gegen Mainz hat Union in der Vergangenheit zudem eine gute Bilanz vorzuweisen: nur eines von acht Bundesliga-Spielen wurde verloren. Gegen die Mainzer wird es trotzdem spannend, denn die vergangene Saison haben sie mit einem persönlichen Rekord von 54 Toren beendet.

Beide Mannschaften haben in der vergangenen Saison starke Leistungen gezeigt: Union erreichte mit 62 Punkten und dem vierten Platz das beste Ergebnis in seiner Bundesliga-Historie.

Mainz 05 schaffte es mit 46 Punkten auch zur besten Platzierung seit sechs Jahren. Hinzu kommt, dass Union in der vergangenen Saison zu Hause ungeschlagen blieb, was nur wenige Mannschaften in der Bundesliga schaffen. Mainz konnte sich hingegen auf seine Auswärtsstärke verlassen und holte 22 Auswärtspunkte - das ist ein neuer Vereinsrekord.