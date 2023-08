Bundesliga heute: 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag um 15:30 Uhr treffen der 1. FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga aufeinander. Die Mainzer haben in der Vergangenheit nur einmal in 15 Heimspielen gegen Frankfurt verloren und wollen diese beeindruckende Bilanz auch in dieser Saison aufrechterhalten. Allerdings haben die Frankfurter unter Trainer Dino Toppmöller ihre ersten beiden Pflichtspiele gewonnen und wollen auch im dritten Spiel siegreich sein. Es bleibt abzuwarten, ob die Mainzer ihre Heimstärke nutzen können oder ob die Frankfurter ihren Lauf fortsetzen werden.

Die Mainzer haben in der vergangenen Saison unter Bo Svensson eine beeindruckende Serie von Heimspielen mit mindestens einem Torerfolg hingelegt. Mit einem weiteren Tor im kommenden Spiel würden sie den Vereinsrekord im Oberhaus einstellen. Allerdings haben sie in der vergangenen Woche gegen Union Berlin eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen und sind seit sechs Bundesliga-Spielen sieglos. Die Frankfurter hingegen haben ihr erstes Spiel der Saison gewonnen und wollen nun auch auswärts punkten. Allerdings sind sie seit elf Auswärtsspielen ohne Sieg und haben in der vergangenen Saison auswärts nie zu null gespielt.

Ein interessantes Duell könnte zwischen Ludovic Ajorque und Makoto Hasebe entstehen. Ajorque hat in der vergangenen Woche zwei Elfmeter verschossen und wird sich nun gegen Frankfurt beweisen wollen. Hasebe hingegen hat gegen Darmstadt einen neuen Rekord aufgestellt und könnte nun in Mainz zum Rekord-Ausländer der Eintracht im Oberhaus werden. Auch Randal Kolo Muani wird im Fokus stehen, da er in der vergangenen Saison an 27 Toren direkt beteiligt war und auch in den Duellen gegen Mainz getroffen hat. Es bleibt abzuwarten, wer in diesem spannenden Spiel die Nase vorn haben wird.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird M05 gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----