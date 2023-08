Bundesliga heute: Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Ein hochkarätiges Spiel erwartet die Fußballfans zum Start der neuen Bundesliga-Saison. Am Samstagnachmittag trifft Bayer 04 Leverkusen auf RB Leipzig. Beide Teams kennen sich gut und haben in der Vergangenheit schon für spannende Begegnungen gesorgt. Leverkusens Statistiken gegen Leipzig sind allerdings nicht besonders gut, sie haben gegen kein anderes Team in der Bundesliga einen schlechteren Punkteschnitt als gegen die Roten Bullen. Aber wer weiß, vielleicht können sie diese Negativserie dieses Mal durchbrechen.