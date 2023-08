Bundesliga heute: Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

BVB-Trainer Edin Terzic geht mit einem beeindruckenden Punkteschnitt von 2.09 in seine zweite Amtszeit beim BVB. Gegen Köln hatte er jedoch nur eine 33-prozentige Siegquote. Dortmund gewann in den vergangenen acht Bundesliga-Saisons stets das Auftaktspiel und war mit 40 Punkten das beste Team der vergangenen Rückrunde. Der Grundstein für einen erfolgreichen Start in die Saison scheint also gelegt.