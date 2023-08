Bundesliga heute: Borussia Mönchengladbach gegen Bayer 04 Leverkusen LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstagabend um 18:30 Uhr trifft Borussia Mönchengladbach im heimischen Borussia-Park auf Bayer 04 Leverkusen. Die Gäste aus Leverkusen sind seit sieben Bundesliga-Spielen gegen die Fohlen ungeschlagen und wollen diese Serie fortsetzen. Im letzten Duell gab es eine Punkteteilung, doch davor hatte Leverkusen sechs Siege in Serie gegen Gladbach eingefahren. Interessant wird auch das Trainerduell, denn Gladbachs Coach Gerardo Seoane war bis Oktober 2022 Trainer bei Bayer 04 Leverkusen und führte die Mannschaft in der Saison 2021/22 zu 64 Punkten und einem neuen Vereinsrekord von 80 Saisontoren.

Die Fohlen haben hingegen eine schwache Bilanz gegen Leverkusen vorzuweisen. Die letzten vier Bundesliga-Heimspiele gegen die Werkself gingen allesamt verloren. Nur gegen Borussia Dortmund hatten die Gladbacher eine längere Niederlagenserie vor heimischer Kulisse. Doch Gladbach hat auch seine Stärken, vor allem im heimischen Borussia-Park. In der vergangenen Saison holte die Mannschaft 33 ihrer 43 Punkte zuhause und verlor nur eine der letzten acht Bundesliga-Partien im eigenen Stadion. Zudem fielen in den letzten sieben Spielen der Fohlen immer Tore in der ersten Halbzeit.

Es verspricht also ein spannendes Spiel zu werden, bei dem beide Mannschaften auf ihre Stärken setzen werden. Leverkusen will seine Serie gegen Gladbach fortsetzen und die Fohlen wollen endlich wieder einen Heimsieg gegen die Werkself einfahren. Beide Mannschaften haben zudem Spieler in ihren Reihen, die für Tore sorgen können. Jonas Hofmann, der zwischen 2016 und 2023 für Gladbach spielte, ist seit Beginn der Vorsaison an 22 Bundesliga-Toren direkt beteiligt und auch Leverkusens Jeremie Frimpong hat in diesem Zeitraum an 17 Toren mitgewirkt. Es bleibt abzuwarten, wer am Ende die Nase vorne haben wird.