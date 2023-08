Bundesliga heute: Eintracht Frankfurt gegen SV Darmstadt 98 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die Bundesliga-Saison 2023/24 beginnt für Eintracht Frankfurt mit dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98. Die Frankfurter können dabei auf die jüngste Heimserie gegen den Rivalen aus dem Südhessen bauen. Von den fünf Pflichtspielen gewann die Eintracht vier und erzielte dabei sage und schreibe 13 Tore. Allerdings haben die Hessen zuletzt zweimal in Folge am ersten Spieltag verloren und werden alles daran setzen, diesen Fluch endlich zu brechen.

Die Lilien aus Darmstadt sind dagegen keine Unbekannten für die Eintracht. In der vergangenen Saison trafen die beiden Mannschaften im DFB-Pokal-Achtelfinale aufeinander, das Frankfurt mit 4:2 für sich entschied. In der Bundesliga konnte Darmstadt hingegen drei von acht Duellen für sich entscheiden. Doch die Lilien haben in Trainer Torsten Lieberknecht einen Mann an ihrer Seite, der gegen Frankfurt noch nie gewinnen konnte. Auch dafür spricht die Statistik eher für die Gastgeber.