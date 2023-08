Bundesliga heute: FC Bayern München gegen FC Augsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Zum Abschluss darf der Meister ran: Der FC Bayern trifft in der letzten Partie des 2. Bundesligaspieltags auf den FC Augsburg. In der heimischen Allianz Arena ist die Mannschaft von Thomas Tuchel klarer Favorit - der FCA hat sich in der Vergangenheit aber schon mehrfach als schwerer Gegner erwiesen.