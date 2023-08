Bundesliga heute: RB Leipzig gegen VfB Stuttgart LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Freitagabend trifft RB Leipzig auf den VfB Stuttgart. Die Leipziger haben in den letzten zehn Bundesligaspielen gegen den VfB Stuttgart nicht verloren und sind somit klarer Favorit. Auch in den letzten fünf Heimspielen gegen Stuttgart konnten sie den Platz als Sieger verlassen. Allerdings hat der VfB Stuttgart in den letzten vier Spielen immer mindestens drei Tore erzielt, was auf eine starke Offensive schließen lässt.

RB Leipzig hat am ersten Spieltag der Bundesliga-Saison eine Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen hinnehmen müssen. Nun wollen sie vor heimischer Kulisse unbedingt punkten und den ersten Sieg der Saison einfahren. Dabei können sie auf Dani Olmo setzen, der bereits vier Pflichtspieltore in der laufenden Saison erzielt hat. Leipzig ist noch nie mit zwei Niederlagen in eine Bundesliga-Saison gestartet und hat auch noch nie das erste Heimspiel einer Saison verloren.

Der VfB Stuttgart hingegen hat am ersten Spieltag einen klaren 5:0-Sieg gegen den VfL Bochum eingefahren und ist somit Tabellenführer der Bundesliga. Auch Trainer Sebastian Hoeneß kann auf eine starke Bilanz zurückblicken, denn der VfB hat unter ihm nur ein Spiel verloren und in den letzten vier Pflichtspielen immer gewonnen. Allerdings hat Stuttgart noch nie gegen RB Leipzig gewonnen und auch gegen kein anderes Team so viele Bundesliga-Spiele absolviert, ohne zu gewinnen.

Es bleibt also spannend, wer am Ende als Sieger vom Platz gehen wird. RB Leipzig will vor heimischer Kulisse unbedingt punkten und den ersten Sieg der Saison einfahren. Der VfB Stuttgart hingegen will seine starke Form aus dem ersten Spiel bestätigen und endlich gegen Leipzig gewinnen. In den letzten sechs direkten Aufeinandertreffen gab es immer mindestens einen Elfmeter, was auf eine intensive Partie schließen lässt.

Wird RB Leipzig gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird RBL gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RB Leipzig gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

