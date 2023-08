Bundesliga heute: SC Freiburg gegen SV Werder Bremen LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 15:30 Uhr treffen der SC Freiburg und der SV Werder Bremen in einem spannenden Bundesliga-Spiel aufeinander. Die Bremer haben in den letzten sieben Auswärtsspielen mehr Tore in der zweiten Halbzeit erzielt und werden sicherlich versuchen, diese Serie fortzusetzen. Zudem haben sie eine beeindruckende Bilanz gegen Freiburg, denn von 44 Bundesliga-Duellen konnten sie 23 gewinnen. Allerdings hat Freiburg mit Maximilian Eggestein einen Spieler in ihren Reihen, der von 2014 bis 2021 für Werder Bremen spielte und nun gegen seinen Ex-Klub antreten wird. Eggestein hatte am ersten Spieltag gegen Hoffenheim die meisten Ballgewinne aller Spieler auf dem Platz und wird sicherlich versuchen, auch gegen seinen ehemaligen Verein zu glänzen.

Der SC Freiburg hat das Auftaktspiel in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim gewonnen und könnte mit einem Sieg gegen Werder Bremen zum zweiten Mal in Folge mit zwei Siegen in die Saison starten. In den letzten zehn direkten Aufeinandertreffen gab es in fünf Spielen zumindest einen Elfmeter, was auf ein intensives Spiel hindeutet. Freiburgs Roland Sallai war in seinen letzten sechs Bundesligaspielen an fünf Toren direkt beteiligt und wird versuchen, seine beeindruckende Form fortzusetzen. Werder Bremen hingegen hat in den letzten 14 Pflichtspielen nur einen Sieg gefeiert und wird alles daran setzen, gegen Freiburg zu punkten.

Beide Mannschaften haben in ihren ersten Spielen der Saison viele Schüsse zugelassen, was auf eine offene Partie hindeutet. Werder Bremen wird versuchen, ihre Defensive zu stabilisieren und den Ballbesitz zu erhöhen, während Freiburg auf ihre Offensivstärke setzen wird. Es wird ein interessantes Spiel erwartet, in dem beide Mannschaften um wichtige Punkte kämpfen werden. Wer wird am Ende als Sieger vom Platz gehen? Das werden wir heute ab 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion erfahren.

Wird SC Freiburg gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SCF gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky verfolgt werden.

