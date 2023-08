Bundesliga heute: SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Union Berlin LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am 2. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 treffen SV Darmstadt 98 und 1. FC Union Berlin aufeinander. Die Lilien haben in den letzten sechs Heimspielen immer mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielt. Union Berlin hingegen hat die letzten beiden Spielen für sich entschieden können.

Die beiden Mannschaften haben bisher sechs Pflichtspiele gegeneinander bestritten, alle in der 2. Liga. Darmstadt hat nur einmal gegen Union verloren, während Union nur eins seiner 16 Bundesliga-Spiele gegen (Mit)-Aufsteiger verloren hat. Frederik Rønnow, der Torhüter von Union Berlin, hat am vergangenen Spieltag zwei Elfmeter gegen Mainz gehalten und ist damit erst der vierte Torhüter seit detaillierter Datenerfassung 2004/05, dem dies in einer Bundesliga-Partie gelungen ist.

Darmstadt hat alle drei Heim-Pflichtspiele gegen Union Berlin gewonnen und hat gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine so hohe Siegesquote vor heimischem Publikum. Union Berlin hingegen hat saisonübergreifend nur eines seiner letzten sechs Bundesliga-Auswärtsspiele gewonnen und erzielte in diesem Zeitraum die wenigsten Auswärtstreffer aller Bundesliga-Teams. Mit einem Sieg könnte Union Berlin erstmals in seiner Geschichte mit zwei Siegen in eine Bundesliga-Saison starten. Darmstadt hingegen ist seit fünf Bundesliga-Spielzeiten zum Start sieglos und konnte bisher nur einmal im zweiten Saisonspiel einen Sieg einfahren.

Union Berlin hat am ersten Spieltag gegen Mainz drei Kopfballtore erzielt, alle durch Kevin Behrens. In der vergangenen Bundesliga-Saison traf kein Team häufiger per Kopf als Union Berlin. Darmstadt hingegen erzielte in der vergangenen Zweitliga-Spielzeit 15-mal per Kopf, nur Heidenheim gelang dies häufiger. Union Berlin stellte in der vergangenen Bundesliga-Saison zusammen mit dem FC Bayern die beste Abwehr der Liga, während Darmstadt in der 2. Liga die beste Abwehr hatte. Kevin Behrens erzielte am vergangenen Spieltag drei Tore, alle per Kopf, und ist damit der erste Spieler seit detaillierter Datenerfassung 2004/05, dem dies in einer Bundesliga-Partie gelungen ist.

Es bleibt abzuwarten, ob Darmstadt seine Heimstärke gegen Union Berlin ausspielen kann oder ob Union Berlin seinen Auswärtsfluch brechen und mit einem Sieg in die Saison starten kann.

Wird SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird D98 gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky verfolgt werden.

Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

