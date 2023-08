Bundesliga heute: TSG Hoffenheim gegen SC Freiburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die Spannung steigt, denn der erste Spieltag der Bundesliga heute (Samstag) um 15:30 Uhr hält bereits einen Knaller bereit. Die TSG Hoffenheim trifft zu Hause auf den SC Freiburg. Auch wenn der SC in den letzten neun Pflichtspiele nur eine Niederlage gegen Hoffenheim verzeichnete, wird es kein leichtes Spiel für die Gäste werden. Zudem war die vergangene Saison für beide Mannschaften eine Herausforderung, wobei Freiburg eine ihrer besten Saisons in der Bundesliga spielte und Hoffenheim hingegen eine enttäuschende Punkteausbeute vorweisen musste.

Während Freiburg die meisten Tore nach Standardsituationen in der Vorsaison erzielte, schoss Hoffenheim hingegen die wenigsten Tore nach ruhenden Bällen. Das könnte ein interessanter Faktor für das Spiel sein, insbesondere wenn es um die entscheidenden Situationen geht. Eine weitere Herausforderung für den SC wird die Rote Karte für Nicolas Höfler sein, die ihm den Platz auf dem Feld kostet. In den letzten 13 BL-Spielen, in denen Höfler nicht in der Startelf stand, gewann Freiburg nur zwei Partien.