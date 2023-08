Bundesliga heute: VfB Stuttgart gegen VfL Bochum 1848 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am 1. Spieltag der Bundesliga treffen der VfB Stuttgart und der VfL Bochum aufeinander. Dabei ist das Team aus Stuttgart seit zwölf Partien gegen den VfL unbesiegt und holte in der vergangenen Saison die vollen sechs Punkte gegen die Bochumer. Trainer Sebastian Hoeneß konnte in der vergangenen Saison zudem 13 Punkte aus acht Bundesligapartien sammeln und führte die Mannschaft erfolgreich durch die Relegation.

Auch der VfL Bochum geht in seine dritte Bundesliga-Saison in Folge und konnte in den letzten drei Partien der vergangenen Saison noch wichtige Punkte sammeln. Dabei konnten ehemalige Stuttgarter wie Förster, Asano und Stöger ihre Torgefahr unter Beweis stellen. Dennoch war Bochum auswärts eine schwächere Mannschaft und konnte nur neun Punkte in 17 bestrittenen Auswärtspartien holen. Mit 72 Gegentoren hat die Mannschaft zudem die schwächste Defensive der vergangenen Saison gestellt. Trotzdem konnte der Verein die Klasse halten und geht nun mit neuem Kader und hoffentlich mehr Erfolg in die neue Saison.

In diesem Spiel treffen also zwei Teams aufeinander, die in der letzten Saison Schwächen offenbart haben und sich nun beweisen möchten. Für Stuttgart geht es darum, die Erfolgsserie gegen Bochum fortzusetzen und für Bochum um eine bessere Auswärtsbilanz und eine stabilere Defensive. Beide Mannschaften werden sicherlich alles geben, um erfolgreich in die neue Saison zu starten und die ersten Punkte auf ihrem Konto zu verbuchen. Wir dürfen gespannt sein, wer am Ende die Nase vorn hat.

Wird VfB Stuttgart gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird VFB gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1

