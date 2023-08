Bundesliga heute: VfL Wolfsburg gegen 1. FC Heidenheim 1846 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die Bundesliga startet in eine neue Saison und der VfL Wolfsburg empfängt den 1. FC Heidenheim zum ersten Spieltag. Beide Mannschaften haben unterschiedliche Erwartungen an die Saison. Wolfsburg will in der oberen Tabellenhälfte mitspielen und um die internationalen Plätze kämpfen. Heidenheim hingegen will den Klassenerhalt schaffen und sich als Neuling in der Liga etablieren. Der VfL Wolfsburg ging als klarer Favorit, die letzten drei Duelle mit Heidenheim gingen an die Wölfe.