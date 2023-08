Bundesliga: Kommt Niclas Füllkrug zum BVB? Die PK mit Edin Terzic LIVE im Ticker

Der BVB steht vor einem großen Coup auf den letzten Metern vor der Transfer-Deadline - Niclas Füllkrug steht vor einem Wechsel von Werder Bremen zu Borussia Dortmund.

Auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Duell mit Heidenheim (Freitag ab 20.30 Uhr LIVE im Ticker auf SPORT1) äußerte sich Trainer Edin Terzic zu dem möglichen Wechsel-Hammer.

Außerdem war das DFB-Aufgebot, die Nicht-Nominierung von Karim Adeyemi und die späte Transfer-Deadline Thema. Verpflichtet der BVB noch weitere Spieler oder ist Terzic mit dem aktuellen Kader zufrieden?

Die Pressekonferenz des BVB-Trainers zum Nachlesen.

+++ Terzic über Jan-Niklas Beste +++

„Ich kenne Jan-Niklas, weil er natürlich sehr lange hier bei uns in der Jugendabteilung war. Er durfte viele Titel im Jugendbereich hier feiern, man sieht die Qualität, die er hat. Er ist extrem wichtig für Heidenheim mit seinem linken Fuß. Nicht nur von Standards heraus, auch war er der Spieler, der mit die meisten Flanken geschlagen hat in der zweiten Liga vergangenes Jahr. Das tut den beiden Stürmern gut.“

+++ Terzic über späte Transfer-Deadline +++

„Ich finde diese ganze Woche (Deadline-Day, CL-Auslosung und DFB-Nominierung; Anm. d. Red.) besonders. Und trotzdem liegt unser Fokus auf dem Sport, auf unserer nächsten schweren Aufgabe, das ist für uns morgen Abend Heidenheim. Das ist der klare Fokus für uns. Aber natürlich werden wir uns bis zum Schluss Gedanken machen, ob es noch etwas gibt, das uns sinnvoll verstärkt.“

+++ Terzic über CL-Auslosung +++

„Die Champions League ist extrem wichtig. Wir wollen dort auch Spiele gewinnen, uns mit den Besten Europas messen. Ich glaube es ist für uns die 18.te Teilnahme für uns, wir werden sicher nicht die gleiche Gruppe wie im letzten Jahr bekommen, das lassen die Töpfe nicht zu. Vor zwei Wochen wurde der europäische Supercup ausgetragen mit zwei Mannschaften, die bei uns in der Gruppe waren. Ab morgen werden wir uns damit beschäftigen.“

+++ Terzic über Transfersommer +++

„Ich bin sehr zufrieden. Wir haben mit Jude Bellingham einen Achter verloren, dafür haben wir mit Felix Nmecha einen Achter geholt. Mit Rapha Guerreiro haben wir einen Linksverteidiger verloren, dafür haben wir Ramy Bensebaini geholt. Dann hatten wir einen Abgang mit Mo Dahoud, dafür ist Marcel Sabitzer zum Kader gestoßen. Wir trauen Felix extrem viel zu, auch Marcel Sabitzer. Ramy Bensebaini ist einer der torgefährlichsten Linksverteidiger der Liga. “

+++ Terzic über Fanstimmung +++

„Das ist immer ein Thema. Wir haben immer wieder betont, dass wir das zurückzahlen wollen mit guten Leistungen, was die Fans in der vergangenen Saison für uns geleistet haben. Wir sind verantwortlich, was auf dem Platz geschieht, daher verstehen wir es natürlich auch, wenn auf den Rängen Unzufriedenheit herrscht. Wir haben es noch nicht geschafft in dieser Saison, die Fans glücklich nach Hause zu schicken.“

+++ Terzic über Transfers +++

„Zu den ganzen Gerüchten möchte ich mich nicht äußern, das finde ich nicht richtig und respektvoll das zu tun.“

+++ Terzic über DFB-Aufgebot +++

„Der Bundestrainer und ich haben regelmäßig Kontakt. Er möchte immer ein Update haben, wie die Dinge in der Saisonvorbereitung angelaufen sind, wie die Jungs sich präsentieren. Das Ganze (Nichtnominierung von Adeyemi; Anm. d. Red.) überrascht mich daher nicht, es ist die Entscheidung des Bundestrainers. Ich erwarte aber, dass diese Jungs morgen ein gutes Spiel zeigen. Wir sind der Verein, der viel investiert, dass diese Jungs Bestleistung zeigen, denn wir sind es auch, die dann von den Bestleistungen profitieren.“

+++ Terzic über Adeyemi +++

„Es ist richtig, dass Karim einen Schritt weiter ist als noch vor 14 Tagen. Er hat in dieser Woche das erste Mal alles komplett mittrainieren können - ohne Reaktionen. Welche Wucht wir dann auf das Spielfeld bringen können, das haben wir gezeigt. Dass wir mit dem Tempo und Eins-gegen-eins von den Jungs um Jule Brandt, dazu gehört Karim, Gefahr entwickeln können, haben wir gezeigt.“

+++ Terzic über seine Spielanalyse +++

„Wir gehen natürlich immer auf den Gegner ein. Haben am Anfang der Woche thematisiert, was uns nicht gefallen hat gegen den VfL Bochum. Aber auch, was wir für Räume gegen Heidenheim entdecken müssen. Aber auch in der Verteidigung unseres eigenen Tores.“

+++ Terzic über Leistungssteigerung +++

„Weil wir wissen, wie wir in den vergangenen beiden Spielen aufgetreten sind, wollen wir uns steigern. In unserer Leistung. In unserer Bereitschaft, alles für den Sieg zu tun. Wir sind uns sicher, dass wir morgen ein anderes Gesicht von uns zeigen werden.“

+++ Terzic über Heidenheim +++

„Es ist eine unglaubliche Geschichte, wohl einzigartig im modernen Fußball. Dass eine Mannschaft von der Verbandsliga in die Bundesliga durchmarschiert, nahezu mit einem einzigen Trainer. Was Frank Schmidt da leistet, ist toll. Man merkt, dass sie mit Euphorie in die Saison gestartet sind, haben einen hohen Sieg im DFB-Pokal gehabt haben. Letzte Woche haben sie ein tolles Spiel gezeigt gegen Hoffenheim, aber gemerkt, dass die Bundesliga eine brutale Liga sein kann.“

+++ Terzic über BVB-Personal +++

„Mats Hummels ist letzte Woche verletzt ausgewechselt worden, er ist aber in dieser Saison wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, sodass er wieder zurückkehrt. Bei Julian Ryerson und Felix Nmecha haben wir noch Fragezeichen, da sie die Trainingswoche nicht mitmachen konnten. Wir wollten es im Abschlusstraining antesten, sind aber guter Dinge, dass sie zur Verfügung stehen.“

+++ Terzic über Füllkrug +++

„Soweit ich weiß ist Niclas Füllkrug Spieler von Werder Bremen. Deshalb möchte ich nicht darüber reden, wo er sich gerade befindet oder was er gerade macht.“

+++ Herzlich willkommen +++