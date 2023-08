Bundesliga live: Borussia Dortmund - 1. FC Köln im TV, Stream und Ticker

Neue Saison, neue Chance auf die Meisterschaft: Borussia Dortmund will nach dem tragischen Finale der vergangenen Spielzeit wieder um die Schale kämpfen. Zum Auftakt wartet ein erstes Topspiel. Gegner ist um 18.30 Uhr der 1. FC Köln.

„Unser Schmerz von heute ist die Motivation von morgen“, hatte BVB-Trainer Edin Terzic an jenem 27. Mai gesagt, als Dortmund den fast schon sicher geglaubten Titel doch noch verspielte. Seitdem hat sich bei den Schwarz-Gelben viel getan.

So mancher BVB-Spieler wird sich vielleicht auf dem Platz irritiert umsehen, wenn er den Ball erkämpft hat: Die Standard-Option, diesen erst einmal bei Jude Bellingham abzuliefern und dann abzuwarten, was passiert, existiert nicht mehr. Felix Nmecha und Marcel Sabitzer sollen das Vakuum in der Zentrale füllen, gemeinsam mit dem neuen Kapitän Emre Can.

Bundesliga live: Borussia Dortmund - 1. FC Köln

„Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität der Mannschaft und jener der Neuzugänge“, sagte Terzic, der sich (recht leiser) Fan-Kritik stellen will: „Wenn wir ein paar Leute auf der Tribüne überzeugen müssen, wie gut wir wirklich sind, dann werden wir das tun. Wir haben riesiges Vertrauen in alle Spieler und sind sehr, sehr sicher, dass wir gut aufgestellt sind.“

Motivation sollte das geringste Problem sein. Terzic ging voran und setzte den BVB nach dem Pokalspiel bei Schott Mainz (6:1) im Presseraum auf einer Magnet-Tabelle ganz nach oben. Platz 1! Zudem ist die in der Tat beeindruckende moralische Aufbauarbeit der Fans ein Antrieb.

„Wir sind unglücklich gewesen mit dem Ausgang der letzten Saison, waren aber unglaublich glücklich über die Reaktion unserer Fans“, sagte Terzic. Daraus Kraft zu schöpfen, es aber zugleich als Verantwortung zu begreifen, ist der Anspruch: „Dass wir zeigen, dass wir noch lange nicht fertig sind, dass wir weiter wachsen wollen. Lasst uns alle von Anfang an alles investieren, damit wir am Ende etwas feiern können.“

Feiern will am Ende auch der 1. FC Köln, der in der Vorsaison im Tabellenmittelfeld gelandet ist. Mindestens genauso gut will die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart auch in dieser Spielzeit wieder abschneiden.

Baumgart brennt auf Duell mit BVB

Den Effzeh plagen kurz vor dem schwierigen Saisonstart aber weiterhin Sorgen in der Offensive. Mark Uth hat zuletzt nur individuell trainiert und wird wie erwartet nicht im Kader stehen, das bestätigte Baumgart am Donnerstag. Auch hinter Davie Selke stehe vor dem Spiel am Samstagabend (18.30 Uhr) weiterhin „ein Fragezeichen“.

Der Mittelstürmer war im DFB-Pokalspiel am vergangenen Montag beim Zweitligisten VfL Osnabrück (3:1 n.V.) wie auch Uth angeschlagen ausgewechselt worden. „Heute hat er trainiert, das sah gut aus, aber das war noch keine entsprechende Belastung“, sagte Baumgart über Selke. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit“ werde sich ein Einsatz erst am Spieltag entscheiden.

Selke-Vertreter Steffen Tigges fehlt nach einer Schulter-OP ohnehin noch, auch Flügelspieler Linton Maina ist noch nicht wieder einsatzfähig. Dafür steht in Mittelfeldmann Dejan Ljubicic ein Schlüsselspieler wieder zur Verfügung.

Baumgart reist mit Vorfreude und Respekt nach Dortmund und traut dem BVB in dieser Saison einiges zu. „Ich würde in diesem Jahr keine Meisterwette eingehen“, sagte der 51-Jährige: „Ich sehe drei, vier Mannschaften, die gut aussehen. Ich hatte zuletzt nie eine Situation, in der ich die Meisterschaft so offen gesehen habe wie in dieser Saison.“

So können Sie Dortmund - Köln live im TV & Livestream verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky