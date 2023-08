Bundesliga: RB Leipzig – VfB Stuttgart, 5:1 (0:1)

Serhou Guirassy brachte Leipzig in der 35. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Zur Pause behielt der VfB Stuttgart die Nase knapp vorn. Benjamin Henrichs vollendete in der 51. Minute vor 46.048 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Dani Olmo traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für RB Leipzig (63.). Für das dritte Tor des Gastgebers war Loïs Openda verantwortlich, der in der 66. Minute das 3:1 besorgte. Wenig später kamen Genki Haraguchi und Roberto Massimo per Doppelwechsel für Lilian Egloff und Pascal Stenzel auf Seiten des VfB ins Match (70.). Mit dem rechten Fuß baute Kampl den Vorsprung von RB in der 74. Minute aus. Mit dem rechten Fuß besorgte Xavi Simons in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Leipzig (76.). RB Leipzig stellte in der 79. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Emil Forsberg, Benjamin Šeško und Timo Werner für Openda, Yussuf Poulsen und Simons auf den Platz. Letztlich feierte RB gegen Stuttgart nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.