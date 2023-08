Bundesliga: SV Darmstadt 98 – 1. FC Union Berlin, 1:4 (1:3)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 17.810 Zuschauern bereits flott zur Sache. Robin Gosens stellte die Führung von Union her (4.). Keine 21 Minuten waren gespielt, da musste Brenden Aaronson von den Gästen den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. In der 24. Minute erzielte Marvin Mehlem das 1:1 für Darmstadt. Nach nur 25 Minuten verließ David Fofana vom 1. FC Union Berlin das Feld, Sheraldo Becker kam in die Partie. Gosens schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (34.). Kevin Behrens brachte den Ball zum 3:1 zugunsten von Union über die Linie (39.). Mit der Führung für den Tabellenführer ging es in die Halbzeitpause. In der Halbzeit nahm der SV Darmstadt 98 gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Matthias Bader und Fraser Hornby für Christoph Klarer und Mathias Honsak auf dem Platz. Danilho Doekhi schraubte das Ergebnis in der 65. Minute mit dem 4:1 für den 1. FC Union Berlin in die Höhe. Wenig später kamen Filip Stojilković und Oscar Vilhelmsson per Doppelwechsel für Braydon Manu und Matej Maglica auf Seiten von Darmstadt ins Match (67.). In Unterzahl spielen zu müssen stellte für Union nicht das geringste Hindernis dar: Man besiegte den SV Darmstadt 98 eindrucksvoll mit 4:1.