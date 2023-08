Bundesliga: SV Werder Bremen – 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr)

Der Ball rollt endlich wieder in der Bundesliga. Zum zweiten Saisonspiel empfängt der SV Werder Bremen den 1. FSV Mainz 05 am kommenden Samstag, um 15:30 Uhr. Am ersten Spieltag kassierte Werder gleich die erste Saisonniederlage gegen den Sport-Club Freiburg. Gegen Eintracht Frankfurt war für den FSV im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin.