Bundesliga: SV Werder Bremen – FC Bayern München, 0:4 (0:1)

Per Rechtsschuss traf Leroy Sané vor 42.100 Zuschauern zum 1:0 für den FCB. Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der 68. Minute stellte Werder personell um: Per Doppelwechsel kamen Romano Schmid und Christian Groß auf den Platz und ersetzten Leonardo Bittencourt und Senne Lynen. Harry Kane beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten der Bayern über die Linie (74.). Gleich drei Wechsel nahm der FC Bayern München in der 84. Minute vor. Kingsley Coman, Jamal Musiala und Kane verließen das Feld für Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Müller und Mathys Tel. Das 3:0 des FCB stellte Sané per Rechtsschuss sicher. In der 90. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. In der 94. Minute legte Tel mit dem rechten Fuß zum 4:0 zugunsten der Bayern nach. Am Ende feierte der FCB einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen Bremen kam der FC Bayern München zu einem verdienten Sieg.