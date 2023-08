Bundesliga: Toppmöller-Debüt bei Eintracht geglückt - Sorgen um Rode

Überschattet wurde der Eintracht-Sieg von zwei verletzungsbedingten Auswechslungen, Kapitän Sebastian Rode musste in der 6. Minute vom Platz, für ihn kam Kristijan Jakic. Rode hatte einen Schlag auf die Wade abbekommen, die genaue Diagnose steht aber noch aus.

"Jahre der Finsternis vorbei" So lief Dortmunds Bilanz-PK

"Jahre der Finsternis vorbei" So lief Dortmunds Bilanz-PK

Es wird einfach nicht langweilig rund um Randal Kolo Muani, der 24 Jahre alte Nationalspieler lieferte einen engagierten Auftritt - blieb jedoch weitestgehend blass, war aber voll da, wenn Frankfurt ihn brauchte. In der 40. Minute war genau dies der Fall und der Franzose veredelte einen Vorlage von Philipp Max. In der 84. Minute hatte Randal Kolo Muani dann Feierabend und wurde durch Neuzugang Omar Marmoush ersetzt.

Damit stellte der Vizeweltmeister erneut seine Scorer-Qualitäten unter Beweis und treibt damit den Preis für einen möglich Wechsel zu Paris-Saint-Germain weiter in die Höhe. Vor dem Spiel äußerte sich Krösche bei DAZN noch zurückhaltend: Es gibt ein Angebot“, sagte der Sportvorstand, betonte aber im gleichen Atemzug: „Es entspricht nicht den Erwartungen.

Neben Superstar Randal Kolo Muani wusste Nationaltorhüter Kevin Trapp ebenfalls zu überzeugen, in der 28. Minute parierte er einen Distanzschuss und verhinderte später (50.) mit einer tollen Fußabwehr abermals den Ausgleichtreffer.

Historisches Toppmüller-Debüt

Die Verletzungen von Rode und Tuta dürften der Eintracht schwer zu schaffen machen, am Donnerstag steht das Europa Conference League Playoff-Spiel gegen Levski Sofia an. Durch die beiden Ausfälle gehen Toppmöller allmählich die Optionen in der Defensive aus.