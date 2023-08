Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Der Ball rollt endlich wieder in der Bundesliga. Zum zweiten Saisonspiel empfängt die TSG Wolfsburg am kommenden Samstag, um 15:30 Uhr. Den ersten Saisonsieg feierte Hoffenheim vor Wochenfrist zum Saisonstart gegen den 1. FC Heidenheim 1846. In der ersten Partie der Saison kam der VfL Wolfsburg zu einem 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln.