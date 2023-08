Bundesliga: VfB Stuttgart – VfL Bochum 1848, 5:0 (2:0)

Serhou Guirassy traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Stuttgart (18.). Dan-Axel Zagadou witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:0 für das Heimteam ein (38.). Mit der Führung für den VfB Stuttgart ging es in die Kabine. Beim VfL Bochum 1848 kam zu Beginn der zweiten Hälfte Simon Zoller für Philipp Hofmann in die Partie. Silas Katompa Mvumpa gelang ein Doppelpack (59./67.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Wenig später kamen Lukas Daschner und Patrick Osterhage per Doppelwechsel für Takuma Asano und Kevin Stöger auf Seiten des VfL ins Match (68.). Das 5:0 des VfB stellte Guirassy per Rechtsschuss sicher. In der 77. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Schließlich feierte Stuttgart gegen Bochum am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten 5:0-Heimsieg.